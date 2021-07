Insgesamt war die Stimmung am Donnerstag weiter relativ gut. Kurzfristig sei weiter mit steigenden Kursen zu rechnen, meinte ein Händler.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am ersten Börsentag des zweiten Halbjahres leicht positiv geschlossen. Nach einem festen Start und einem Anstieg leicht über 12'000 Punkte sackte der Leitindex SMI am Nachmittag bis auf 11'901 Punkte ab, erholte sich dann aber am Nachmittag wieder. Insgesamt war die Stimmung weiter relativ gut. Kurzfristig sei weiter mit steigenden Kursen zu rechnen...

