Der US ISM Manufacturing PMI ist im Juni leicht gesunken - Der US Dollar Index bewegt sich weiterhin seitwärts unter 92,50 - Die Wirtschaftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe in den USA expandierte im Juni weiter, wenn auch mit einem geringeren Tempo als im Mai. Der ISM PMI für das verarbeitende Gewerbe fiel auf 60,6 von 61,2 im Mai. Dieser Wert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...