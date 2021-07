Baar (awp) - Blackstone Resources baut ihre Produktionskapazitäten für Batteriezellen in Deutschland massiv aus. Die deutsche Tochtergesellschaft werde die Kapazitäten am Standort Döbeln im Bundesland Sachsen bis 2022 auf 500 Megawattstunden pro Jahr verzehnfachen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Gleichzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...