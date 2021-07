Trotz aktuell guter Absatzzahlen ist die Stimmung bei den Champignon- und Kulturpilzanbauern getrübt. Wie beim Treffen der Vorstands- und Beiratsmitglieder des Bundes Deutscher Champignon- und Kulturpilzanbauer (BDC) e. V. im Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) am 30. Juni 2021 in Erfurt deutlich wurde, ziehen mehrere Kostenfaktoren an, welche die Branche in Zukunft massiv belasten werden....

