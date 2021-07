DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Jugend und Corona:

"In 16 Monaten Pandemie haben wir der jungen Generation verdammt viel zugemutet. Die Älteren unter ihnen haben das mit bewundernswerter Solidarität akzeptiert, die Jüngeren wurden nicht gefragt. Sie alle sind Opfer dieser Pandemie, viele werden daran noch länger zu knabbern haben - die Signale aus der Kinder- und Jugendpsychologie sind alarmierend. Wenn in der Politik die Weichen für den Herbst gestellt werden, müssen die Jungen Vorfahrt haben. Sie sind jetzt dran. Deshalb ist es empörend, dass schon wieder laut über Wechselunterricht an Schulen nachgedacht wird. Und wer macht den Unis und Hochschulen klar, dass sie alles für ein halbwegs normales Wintersemester tun müssen?"/yyzz/DP/nas