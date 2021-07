DJ MÄRKTE ASIEN/Warten auf US-Arbeitsmarkt - Schanghai und Hongkong im Minus

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich am Freitag die Aktienmärkte in Ostasien und Australien. In Schanghai und Hongkong geht es dabei deutlicher nach unten. Hier komme es nach den jüngsten Aufschlägen zu Gewinnmitnahmen, heißt es. Händler sprechen daneben insgesamt von einer abwartenden Haltung vor dem oft richtungweisenden US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag (MESZ).

Die zur Wochenmitte veröffentlichten ADP-Arbeitsmarktdaten, die vielen als Indikator für den offiziellen Bericht gelten, hatten klar positiv überrascht. Sollte der Juni-Bericht ebenso über den Erwartungen ausfallen, könnte das Sorgen vor einem früher als gedachten geldpolitischen Kurswechsel der US-Notenbank befeuern und damit für die Aktienmärkte potenziell belastend wirken.

Schanghai und Hongkong deutlich im Minus

Deutlich im negativen Bereich liegen der Schanghai-Composite und der Hang-Seng-Index in Hongkong mit je minus 1,6 Prozent. Die Analysten von China Fortune Securities halten es für möglich, dass der Markt in China in eine Schwächephase eintreten wird, nachdem das Handelsvolumen in den vergangenen Sitzungen schwach gewesen sei, und weil die technischen Indikatoren ungünstig aussähen. Die Investoren sollten daher in nächster Zeit vorsichtig sein, insbesondere bei Aktien mit einer hohen Bewertung.

In Hongkong fand am Vortag wegen eines Feiertages kein Handel statt. KGI Securities weist darauf hin, dass die jüngste Stärke des US-Dollars für Schwellenländeraktien ungünstig sei.

In Tokio legt der Nikkei-225 um 0,3 Prozent auf 28.793 Punkte zu, angeführt von Gewinnen bei den Auto- und Energiewerten. Dagegen zeigen sich Technologiewerte laut Marktbeobachtern mit leichten Abgaben.

Im wenig veränderten Seoul werden Aufschläge bei Aktien aus dem Schifffahrt- und Luftfahrtsektor gesehen. So klettern Hanwha Aerospace um 2,3 Prozent, nachdem das Unternehmen den Gewinnausblick nach oben genommen hat.

Kräftig aufwärts geht es in der gesamten Region mit den Kursen der Ölaktien wie Inpex, Cnooc oder Woodside, nachdem die Ölpreise am Vortag deutlich zugelegt hatten auf Mehrjahreshochs.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.294,80 +0,40% +10,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.793,29 +0,30% +4,9% 08:00 Kospi (Seoul) 3.285,11 +0,09% +14,3% 08:00 Schanghai-Comp. 3.532,23 -1,58% +1,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.365,36 -1,60% +6,0% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.125,48 +0,04% +10,1% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.530,97 -0,21% -5,8% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:32 % YTD EUR/USD 1,1844 -0,0% 1,1850 1,1855 -3,0% EUR/JPY 132,14 -0,0% 132,17 131,88 +4,8% EUR/GBP 0,8600 -0,1% 0,8610 0,8573 -3,7% GBP/USD 1,3772 +0,1% 1,3762 1,3831 +0,7% USD/JPY 111,56 +0,0% 111,53 111,23 +8,1% USD/KRW 1134,03 +0,1% 1133,11 1132,05 +4,5% USD/CNY 6,4691 +0,2% 6,4691 6,4591 -0,9% USD/CNH 6,4813 +0,1% 6,4720 6,4626 -0,3% USD/HKD 7,7669 +0,0% 7,7660 7,7646 +0,2% AUD/USD 0,7465 -0,0% 0,7469 0,7502 -3,1% NZD/USD 0,6966 -0,0% 0,6967 0,7002 -3,0% Bitcoin BTC/USD 33.113,01 -1,2% 33.501,26 33.466,51 +14,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,23 75,23 0% 0,00 +55,5% Brent/ICE 75,80 75,84 -0,1% -0,04 +48,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.778,44 1.776,85 +0,1% +1,59 -6,3% Silber (Spot) 26,06 26,03 +0,1% +0,04 -1,3% Platin (Spot) 1.094,95 1.086,93 +0,7% +8,03 +2,3% Kupfer-Future 4,24 4,24 -0,0% -0,00 +20,2% ===

