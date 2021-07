Aus alt mach neu - nach diesem Motto hat sich in der Südsteiermark in den letzten Jahren ein neuer Architekturstil etabliert, die sogenannte Weinarchitektur. Modern, kreativ und imposant - mit diesen Begriffen lassen sich die einzigartigen Bauten auf den ersten Blick wohl am besten beschreiben. Sie greifen zwar die regionstypische Bauweise auf, interpretieren diese jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...