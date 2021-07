Amazon (WKN:906866) hat gerade ein weiteres erfolgreiches Prime Day-Event abgeschlossen (es dauert jetzt tatsächlich zwei Tage), mit mehr als 250 Millionen verkauften Artikeln an Prime-Mitglieder weltweit am 21. und 22. Juni. "Die Mitglieder haben mehr eingekauft und gespart als bei jedem anderen Prime Day", sagte das Unternehmen in einem Statement. Das diesjährige Event kam etwas früher (normalerweise ist es im Juli) und es wird dem Ergebnis des zweiten Quartals helfen. Der Prime Day konkurriert ...

