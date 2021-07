Die Analysten der RBC haben die Bewertung für die Aktien von Nel ASA nach einem Online-Treffen mit Konzernchef André Løkke auf KAUFEN mit einem Kursziel von 27 norwegische Kronen belassen. Nel gehöre zu den stärksten Aktien, um auf grünen Wasserstoff zu setzen, so die Experten in einer am Mittwoch vrtöffentlichten Studie. Das Geschäftsmodell bewähre sich mit der Aussicht auf ein weiter schnelles Wachstum. dpa-AFX Analyser ____________________________________________________________________________ ...

