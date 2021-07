Die Helma Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578) wird an diesem Freitag ihre virtuelle Hauptversammlung durchführen. Helma will die Dividende um rund 17 Prozent auf 1,54 Euro reduzieren. Im Vorjahr wurden 1,85 Euro ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 58,20 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,65 Prozent. Im Jahr 2012 wurde erstmals eine Dividende in Höhe von 0,20 Euro (für das ...

