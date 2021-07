Essilor-Luxottica hat die Akquisition der Mehrheit von 76,72% an Grandvision zu 28,42 Euro je Aktie abgeschlossen Borussia Dortmund will Marcel Halstenberg aus Leipzig holen (Bild) Chemiekonzern Evonik will Marge im Geschäft mit Spezialzusätzen hoch halten Aktionäre wollen sich von Flatexdegiro-Aktienpaket trennen Grenke-Neugeschäft sinkt nur noch leicht - Marge zieht an Munich Re: "In Amerika, in Asien und in Europa verzeichnen wir erfreuliche Zuwachsraten im Neugeschäft" (BöZ) Mutares hat eine Option zum Verkauf der in Frankreich ansässigen Tochtergesellschaften erhalten VW-Tochter Audi verdoppelt Verkäufe in USA nahezu Porsche verkauft in USA im zweiten Quartal um die Hälfte mehr Autos Marke Volkswagen steigert Verkäufe in USA deutlich Guten Morgen wünscht: ICF ...

