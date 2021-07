Nach dem Einbruch in der Corona-Krise kommen die Autoverkäufe in den USA wieder in Fahrt - davon profitieren auch die deutschen Hersteller stark. VW wurde im zweiten Quartal 120.520 Neuwagen auf dem wichtigen US-Markt los. Das waren 72 % mehr als im pandemiebedingt schwachen Vorjahreszeitraum. VW sprach nun vom besten Verkaufsergebnis in einem Quartal seit 1973. Die VW-Tochter AUDI hat ihre US-Verkäufe in den drei Monaten bis Ende Juni sogar noch stärker erhöht. Der Premium-Anbieter setzte in diesem Zeitraum 66.995 Autos ab und damit 92 % mehr als vor einem Jahr. Der ebenfalls zum VW-Konzern gehörende Sportwagenbauer Porsche lieferte 18.958 Autos aus, ein Plus von 55,5 % gegenüber dem Vorjahr. Auch BMW profitierte stark von der Erholung des US-Automarkts. Die Münchner verkauften im zweiten Quartal nach eigenen Angaben 96.561 Neuwagen unter eigener Marke, ein Anstieg um knapp 90 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Tochter Mini legte um fast 77 % zu und lieferte 9.340 ihrer Kleinwagen an die US-Kundschaft. Daimler will die Absatzzahlen von Mercedes-Benz USA erst später in diesem Monat veröffentlichen.



