DJ Ifo-Institut: Lage der Autoindustrie verbessert sich weiter

BERLIN (Dow Jones)--Die Lage der deutschen Autoindustrie und ihrer Zulieferer hat sich im Juni verbessert. Der Ifo-Indikator zur Geschäftslage stieg auf den besten Wert seit August 2018 und erreichte im Juni plus 44,2 Punkte, nach plus 37,8 im Mai. Der Indikator zu den Erwartungen stieg hingegen nur leicht auf plus 3,2 im Juni, nach minus 1,6 Punkte im Mai. "Die Autobranche ist im Strukturwandel bescheidener geworden", sagte Oliver Falck, Leiter des Ifo-Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien.

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2021 wurden in Deutschland nur 63 Prozent der Pkws des Vergleichszeitraums 2018 produziert. Die Nachfrage nach Autos hat der Ifo-Umfrage zufolge im Juni leicht zugenommen: Der Indikator stieg auf plus 14,5 von plus 4,5 im Mai. Der Auftragsbestand ist im Vergleich zum Vormonat leicht gewachsen. Der Wert stieg auf plus 38,6 Punkte von plus 21,4 Punkten.

Die Produktion wird langsamer wachsen als noch im Frühling 2021, erklärte das Ifo. Der Indikator stieg auf plus 15,9 von plus 7,5. Die Exporterwartungen sind wieder leicht optimistisch. Der Wert stieg auf plus 11,8 Punkte, nach minus 1,0 im Mai.

Für die Beschäftigten der Branche bleiben die Aussichten verhalten: Die Unternehmen planen weiter einen Arbeitsplatzabbau. Der Indikator stieg leicht auf minus 23,4, nach minus 29,5 im Mai. "Der Abbau dürfte vor allem die Produktion treffen", erwartete Falck. "Um den Strukturwandel zu bewältigen, wird im Bereich der Informatik und IKT, Entwicklung und Unternehmensorganisation weiter Personal aufgebaut."

Gleichzeitig zeichnet sich Mehrarbeit für die Angestellten ab. 68,0 Prozent der Betriebe gaben im Juni an, dass Überstunden gefahren wurden. Dieser Wert ist damit wieder auf seinem langjährigen Niveau zurück. Im Juni 2020 waren es nur 29,4 Prozent.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2021 02:35 ET (06:35 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.