An der Wall Street sind die Anleger weiter in Kaufstimmung. Ob dies so bleibt, wird der möglicherweise der große US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag entscheiden. Auf Unternehmensseite sorgt Nike für Freude, Walgreens hingegen hat die Anleger enttäuscht. Weitere wichtige Themen des Tages bekommen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...