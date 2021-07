Frankfurt (www.anleihencheck.de) - EZB-Präsidentin Lagarde bleibt ihrer Linie treu und lässt keine Zweifel an der Fortsetzung der ultralockeren Geldpolitik aufkommen, so die Analysten der Helaba.Zwar habe sich der wirtschaftliche Ausblick in der Eurozone verbessert, es gebe aber weiterhin Unsicherheiten vor dem Hintergrund der Virus-Mutationen. Dennoch habe sich der Renditerückgang zunächst nicht fortgesetzt und so würden 10-jährige Bundesanleihen wieder im Bereich von -0,20% pendeln. Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht werde heute wohl ein deutliches Stellenplus anzeigen, sodass von dieser Seite zumindest keine Unterstützung für den Rentenmarkt zu erwarten sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...