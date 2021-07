Wenig verändert startet der deutsche Aktienmarkt in den letzten Handelstag der Woche. Der DAX dürfte am Freitag nahe seinem Xetra-Schluss vom Vortag eröffnen bei gut 15.600 Punkten. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag erwartet wird, dürften sich die Anleger zurückhalten. werden die Daten doch als Gradmesser für die weitere Zinspolitik der US-Notenbank Fed betrachtet.Als Highlight der ...

