Hugo Boss hat mit starken Quartalszahlen den Grundstein für den jüngsten Kursanstieg gelegt. So hat der Titel in den vergangenen zwei Monaten rund 18 Prozent zugelegt. Die Aktie notiert derzeit knapp unter ihrem 12-Monatshoch (48,73 Euro). Rückenwind von Analystenseite ist nicht unbedingt zu erwarten, da deren Urteile gemischt ausfallen.Die NordLB hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Halten" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Karsten Rahlf hält in einer am Donnerstag vorliegenden ...

