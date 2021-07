Die Mister Spex-Aktie notiert seit heute im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Der erste Preis der Aktie lag bei 25,38 Euro, der Ausgabepreis bei 25,00 Euro. Mister Spex ist eigenen Angaben zufolge der führende Omnichannel-Optiker in Europa. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeitende. Im vergangenen Jahr erzielte Mister Spex einen Umsatz von 164 Mio. Euro. Mister Spex wurde 2007 gegründet und ist seit 2015 Mitglied im Deutsche Börse Venture Network, das durch seine Angebote die Finanzierungssituation und Kapitalmarktreife von Wachstumsunternehmen in Deutschland verbessert. Mit dem heutigen Börsengang ist das zehnte Mitglied aus dem Deutsche Börse Venture Network an die Frankfurter Börse ...

