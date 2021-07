Apple wird in den kommenden Wochen Menschen mit Kamerarucksäcken in drei deutsche Großstädte schicken, um seinen Kartendienst zu verbessern. Dabei sollen Orte abgebildet werden, die Kameraautos nicht erreichen können. Die Aufnahmen sollen am 26. Juli beginnen und voraussichtlich bis Ende September andauern, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Branchenkreisen erfuhr. Vom kommenden Montag an sind erste Tests geplant. Fotografiert wird an für Kameraautos nicht zugänglichen Orten in Berlin, München und Hamburg. Etwa in Fußgängerzonen, Parks und Bahnhöfen sollen "ein paar Dutzend" Leute mit Kamerarucksäcken auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...