Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!!

Sonntag, 4. Juli 2021, 19.10 Uhr
Berlin direkt - Sommerinterview
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
im Gespräch mit Theo Koll

"Berlin direkt" führt seine traditionelle Reihe der Sommerinterviews fort. Theo Koll spricht mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dem Brocken in Sachsen-Anhalt, in 1141 Metern Höhe.

Theo Koll will vom Bundespräsidenten wissen: Wie schwierig war das Repräsentieren aus dem Homeoffice in Schloss Bellevue? Wo sieht der Bundespräsident das Land nach der Pandemie? Und warum strebt er eine zweite Amtszeit an?

Die "Berlin direkt - Sommerinterviews" sind seit 33 Jahren fester Bestandteil des ZDF-Sommerprogramms. Das erste wurde 1988 im Rahmen der Sendung "Bonn direkt" ausgestrahlt.

Acht "Berlin direkt - Sommerinterviews" werden sonntags um 19.10 Uhr ausgestrahlt.

Samstag, 10. Juli 2021, 12.00 Uhr
Menschen - das Magazin
Mein Leben mit Long-COVID
Moderation: Sandra Olbrich

Nach einer Corona-Erkrankung sind viele Menschen monatelang körperlich und psychisch stark beeinträchtigt und arbeitsunfähig.

Auch die 17-jährige Vivian Sandner hat die Diagnose Post-COVID.

Die angehende Erzieherin infiziert sich im Oktober 2020 beim Handballspiel und hat einen grippeähnlichen Krankheitsverlauf.

Doch unter den Folgen leidet sie bis heute: Sie ist chronisch erschöpft, hat keinen Geschmackssinn, sie hat Haarausfall, leidet unter Atemnot.

Typische Erscheinungen, über die inzwischen immer mehr Menschen nach einer Corona-Erkrankung klagen, darunter viele, die eigentlich einen milden Krankheitsverlauf hatten, und sehr viele junge Menschen.

Post-COVID 19 ist inzwischen auch in der internationalen Klassifikation von Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation WHO verzeichnet und somit eine anerkannte Diagnose.