Die Schweizer Regierung will neue Kampfjets in den USA bestellen. Der Eurofighter, an dem Deutschland beteiligt ist, kommt nicht zum Zuge. Auch der US-Anbieter Boeing mit seiner F/A-18E Super Hornet und die französische Firma Dassault mit dem Rafaele gehen leer aus. Die Regierung entschied sich für den Jet F-35 des Anbieters Lockheed Martin. Die neuen Flugzeuge sollen die bisher von der Schweiz genutzten F/A-18E von Boeing ersetzen. Die F-35 von Lockheed Martin sei über die Nutzungsdauer von rund ...

