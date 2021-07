Sappi Europe, Hersteller von ummanteltem Papier, Verpackungen und Spezialpapier, arbeitet mit Shippeo zusammen, um mithilfe deren Plattform die eigene Supply Chain zu optimieren. Durch diese Zusammenarbeit erhält Sappi auf internen Transportwegen sowie europaweit Echtzeit-Transparenz bis auf die letzte Meile zum Kunden. Sappi Europe beschäftigt 5.600 Mitarbeiter in Europa und stellt jährlich in zehn Werken insgesamt 3,7 Mio. t Papier und über 1 Mio. t Papierzellstoff her. Das Unternehmen ist Teil des südafrikanischen Konzerns Sappi Limited, einem der weltweit führenden Anbieter von Zellstoffen, ...

