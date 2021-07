Köln (ots) - Der Rekordsieger bittet zur Generalprobe! Am 31. Juli ab 16.00 Uhr überträgt RTL das Testspiel des FC Bayern München gegen den SSC Neapel (Anstoß: 16.30 Uhr) live und exklusiv im Free-TV. Für den amtierenden deutschen Meister kommt es damit in der Allianz Arena gegen die Süditaliener zum letzten Leistungstest vor der ersten Pflichtspielpartie der kommenden Saison. Für die Münchner ist es bereits das zweite Testspiel des Jahres bei RTL. Schon eine Woche zuvor am 24. Juli ab 16.00 Uhr überträgt der Kölner Sender die Partie gegen den niederländischen Meister Ajax Amsterdam.Frank Robens, Leiter Sportrechte und Sportproduktion: "In der zweiten Hälfte des Jahres bietet die Mediengruppe RTL ihren Zuschauern eine Vielzahl hochattraktiver Sportrechte und wir freuen uns dieses Portfolio nochmal ausbauen zu können. Vor dem neuen Auftritt der DFB-Elf unter Hansi Flick im Rahmen der European Qualifiers sowie dem Start der UEFA Europa League und der neu geschaffenen UEFA Europa Conference League im September, bieten wir mit zwei zusätzlichen Testspielen des FC Bayern München Millionen Zuschauern ein hochkarätiges Fußballpaket."Bevor der FC Bayern München in der ersten Runde des DFB-Pokals Anfang August das erste Pflichtspiel bestreitet, testet der deutsche Meister im Juli ein letztes Mal vor heimischer Kulisse gegen den SSC Neapel live bei RTL. Eine letzte Möglichkeit für den neuen Cheftrainer Julian Nagelsmann seine neue Startaufstellung auf die Probe zu stellen und das gegen einen Gegner, der besondere Erinnerungen weckt. Während der FC Bayern in der jüngeren Vergangenheit 2011 das Weiterkommen in der Gruppenphase der Champions League gegen die Neapolitaner klar machte, sorgte die Napoli-Elf 1989 für das Aus im Halbfinale des UEFA-Cups. Kein Geringerer als die Fußball-Legende Diego Armando Maradona versetzte die Fans im Münchner Olympiastadion ins Staunen.Die Spiele des FC Bayern München gegen Ajax Amsterdam und SSC Neapel werden zudem in UHD HDR bei RTL UHD zu sehen sein. RTL UHD ist ein linearer Ultra-HD-Kanal der Mediengruppe RTL Deutschland. Verbreitungspartner in Deutschland sind HD+ über Satellit, die Deutsche Telekom mit Magenta TV und Wilhem.tel bzw. Willy.tel sowie Tele Columbus mit ihrer Marke PYUR im Kabelnetz. In Österreich kann RTL UHD zudem auch über simpliTV SAT Plus und HD Austria empfangen werden. In der Schweiz wird RTL UHD im IPTV-Netz von Sunrise, durch den Kabelnetzbetreiber UPC und seit Februar 2021 auch via blue TV von Swisscom verbreitet.Pressekontakt:Kevin HielscherRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLVolontär Kommunikation Information/ SportTelefon: 022145674104Kevin.hielscher@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/4958192