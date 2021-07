Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit Aufschlägen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 10.00 Uhr um 0,43 Prozent auf 3.486,63 Zähler. Der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,37 Prozent auf 1.771,28 Zähler zu. Das Geschäft verläuft vor der Veröffentlichung wichtiger US-Daten verhalten. Am Nachmittag steht der US-Arbeitsmarktbericht für Juni an, der wichtige Impulse für die ...

