Frankfurt am Main (ots) - Sporthilfe-Athlet:innen wählen den Para-Speerwurf-Europameister zum Karriereende vor Judo-Weltmeisterin Anna-Maria Wagner und die zweifache Tischtennis-Europameisterin Petrissa SoljaBesondere Ehre zum Karriereende: Para-Leichtathlet Mathias Mester ist von den rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Athlet:innen zum "Sportler des Monats" Juni gewählt worden. Der Speerwerfer hatte bei der Para-Leichtathletik-EM im polnischen Bydgoszcz seine insgesamt vierte Goldmedaille gewonnen. Fünf Tage später erklärte der 34-Jährige aus gesundheitlichen Gründen sein sportliches Karriereende und dass er somit bei den Spielen in Tokio nicht mehr antreten wird. 2008 hatte er bei den Paralympics die Silbermedaille im Kugelstoßen gewonnen. Er gehe "mit einem lachenden und einem weinenden Auge", so der siebenmalige Weltmeister. Mit der Wahl zum "Sportler des Monats" durch Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzensportler:innen wurde dem 1,42 m großen Athleten der Abschied vom Leistungssport nun noch einmal in besonderer Weise versüßt.Mathias Mester setzte sich bei der Wahl zum:zur "Sportler:in des Monats" Juni gegen Judo-Weltmeisterin Anna-Maria Wagner durch. Die 25-Jährige hatte bei der WM in Budapest nicht nur die erste WM-Medaille ihrer Karriere gewonnen, sondern mit Gold gleichzeitig auch den ersten deutschen WM-Titel bei den Frauen seit 1993. Dritte der Wahl ist die zweifache Tischtennis-Europameisterin Petrissa Solja. Die 27-Jährige hatte sich bei den kontinentalen Titelkämpfen in Warschau zum ersten Mal zur Tischtennis-Europameisterin im Einzel gekrönt. Im rein deutschen Finale gewann sie gegen Shan Xiaona, mit der sie zuvor auch schon Gold im Doppel gewonnen hatte.Ergebnis:1. Mathias Mester/Para-Leichtathletik: 48,1%2. Anna-Maria Wagner/Judo: 41,3%3. Petrissa Solja/Tischtennis: 10,6%Gewählt wird der:die "Sportler:in des Monats" von den rund 4.000 geförderten Athlet:innen der Deutschen Sporthilfe - unterstützt von der Athletenkommission im DOSB und SPORT1.