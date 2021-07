Monaco und London (ots/PRNewswire) - Erster Portfolio Manager in der französischsprachigen Schweiz, der von der FINMA lizenziert und von einer Aufsichtsorganisation überwacht wirdAzura, ein globales Investment Office, das UHNW-Unternehmer und Single Family Offices betreut, gab heute die Eröffnung eines neuen Büros in Genf, Schweiz, bekannt, um das Geschäftswachstum zu unterstützen und den internationalen Kundenstamm besser zu bedienen. Das Unternehmen ist das erste mit einer FINMA-Lizenz, die von einer Aufsichtsorganisation in der Westschweiz überwacht wird, und eines von dreien im ganzen Land.Das Genfer Büro, das sich in der Longemalle 2-4 befindet, wird von Frederic Turrettini geleitet, der als Partner zu Azura stößt und von einem neuen Team unterstützt wird. Als Teil seiner Rolle wird Frederic für die Entwicklung der Schweizer Präsenz von Azura verantwortlich sein, die einen strategischen Standort in der globalen Präsenz der Firma darstellt.Genf ist das vierte Büro von Azura weltweit, nach den bestehenden Büros in London, Monaco und Singapur. Der neue Standort wird Azuras globales Lösungsangebot in den Bereichen Investment Management, Private Wealth Solutions und Strategic Opportunities erweitern und Unternehmern und Single Family Offices den Zugang zu exklusiven Investitionsmöglichkeiten eröffnen. Das Büro wird auch Wachstumsmöglichkeiten für die Banker der Firma bieten, um ihre Kunden besser zu betreuen und auszuführen."Während wir unser Ziel weiterverfolgen, eine globale Gemeinschaft für UHNW-Unternehmer und Single-Family Offices zu schaffen, die Zugang zu innovativen Investitionslösungen und vertrauenswürdigen Beziehungen haben, stellt Genf ein wichtiges Finanzkapital für unseren Kundenstamm dar", sagte Ali Jamal, Chairman, CEO und Gründer von Azura. "Der Talentpool, das intellektuelle Kapital und die regulatorischen Rahmenbedingungen der Schweiz machen die Region zu einem wichtigen Standort für Vermögensverwaltungsunternehmen. Als eine der ersten unabhängigen Firmen, die mit dieser FINMA-Lizenz im Land tätig sind, freuen wir uns darauf, hier etwas Neues zu schaffen.""Wir sehen viele Veränderungen innerhalb größerer Finanzinstitutionen, insbesondere nach Covid-19, wodurch ein Bedarf an unabhängigen Firmen entsteht, die Zugang zu Investmentlösungen bieten", sagt Frederic Turrettini, Partner. "Wir sahen hier eine Chance. Ich bin begeistert, zu Azura zu stoßen, dessen unabhängige Plattform und vielfältiges Team es uns ermöglichen wird, unser gemeinsames Ziel zu erreichen, dauerhafte Beziehungen zu unseren Kunden aufzubauen, mit einem absoluten Fokus auf Exzellenz."Frederic bringt fast drei Jahrzehnte Erfahrung in der Beratung von UHNW- und Single Family Office-Kunden auf der ganzen Welt mit. Er stößt zu Azura von der Credit Suisse, wo er als Head of UHNW Swiss Romande & stellvertretender Leiter von UHNW Switzerland tätig war.Diese Nachricht ist die jüngste in einer Reihe von Wachstumsinitiativen für Azura seit der Gründung im Juni 2019. Anfang dieses Monats hat die Firma die Partner Robert Agnew, ehemaliger Geschäftsführer für wachstumsstarke Gründer und Investoren bei der Barclays Private Bank, und Rahul Ahuja, der 12 Jahre im Vermögensverwaltungsgeschäft von Aviva PLC tätig war, für das Londoner Büro der Firma eingestellt.In weniger als zwei Jahren hat die Kanzlei über vier Niederlassungen expandiert, die Größe des Teams fast verdreifacht und den Umsatz zwischen 2019 und 2020 um das 4,5-fache gesteigert. Azura wird weiterhin neue Möglichkeiten für das zukünftige Wachstum seines globalen Angebots erkunden.Informationen zu AzuraAzura ist ein globales Investitionsbüro, das UHNW-Unternehmern und Single Family Offices Vermögensverwaltungs-, Anlageberatungs- und Investmentbanking-Lösungen anbietet und weltweit rund 2,5 Milliarden US-Dollar an Kundenvermögen betreut, davon 1,5 Milliarden US-Dollar in der Beratung und 1 Milliarde US-Dollar in der Einführung (Stand: 30. Juni 2021). Azura wurde im Juni 2019 mit der Vision gegründet, dauerhafte Beziehungen mit einem absoluten Fokus auf Unabhängigkeit, Exzellenz und Führung durch einen ganzheitlichen und globalen kundenzentrierten Ansatz aufzubauen.Weitere Informationen finden Sie unter www.Azura.com (http://www.azura.com/).Prosek Partners, Pro-azura@prosek.comPressekontakt:Presseanfragen: Prosek PartnersPro-azura@prosek.comMaria Gonzalez07787775714Original-Content von: Azura, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100085989/100873668