Bern (awp/sda) - Migros ruft die Gewürze "LeChef Burger Mühle" und "Gelbsenf ganz" zurück. In den Produkten wurden Salmonellen nachgewiesen.Die beanstandeten Gewürze wurden fast in der ganzen Schweiz in den Migros der Genossenschaften Basel, Aare, Luzern, Ostschweiz, Zürich und Tessin verkauft, wie Migros am Freitag mitteilte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...