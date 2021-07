Nach dem Einbruch in der Coronakrise kommen die Autoverkäufe in den USA wieder in Fahrt - davon profitieren auch die deutschen Hersteller stark. Volkswagen wurde im zweiten Quartal nach Angaben vom Donnerstag 120.520 Neuwagen auf dem wichtigen US-Markt los. Das waren 72 Prozent mehr als im pandemiebedingt schwachen Vorjahreszeitraum, als Fabriken und Autohäuser wegen Lockdowns zeitweise geschlossen werden mussten. VW sprach nun vom besten Verkaufsergebnis in einem Quartal seit 1973. Bei den teureren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...