Außergewöhnliche Landschaften und einzigartige Ausblicke - auf Instagram teilen nicht nur Influencer gern Bilder, die an besonderen Orten aufgenommen wurden. Für Natur und Anwohner hat das häufig schlechte Auswirkungen. Ein schöner Urlaubstag am weißen Sandstrand, ein atemberaubender Blick über einen natürlichen Infinity-Pool mitten in den Bergen - Influencer teilen laufend Bilder von diesen besonderen Orten und sorgen damit für Nachahmer auch unter Menschen, die vielleicht noch nicht zigtausende Follower haben. Für die Fotos, die es scheinbar besonders wert sind, bei Instagram geteilt zu werden, hat sich sogar...

Den vollständigen Artikel lesen ...