Schwabing (ots) - Die Kosmetikerin Beate Völkel gehört zu den Riso Partnern in der Stadt München. Sie bietet verschiedene Methoden rund um das Thema Kosmetik an und berät Sie zu Ihren Wünschen.Die Kosmetikerin und Spezialistin für Permanent Make-up bietet viele verschiedene Möglichkeiten rund um das Thema Kosmetik an. Dazu gehört auch die Craith Lab Sauerstoff Gesichtsbehandlung. Hier hilft sie Ihnen, falls Ihre Haut sich uneben oder dehydriert anfühlt. Durch das Aufpolstern des Gesichts werden feine Linien und Falten nicht mehr sichtbar, auch die Blutzirkulation wird durch den höheren Sauerstoffgehalt erhöht. Durch diese Methode gelangen Wirkstoffe in die Wachstumszonen Ihrer Haut, welche dadurch geglättet wird und sich Ihr Gesicht prall und hydriert anfühlen wird.Gerade wenn Sie nach "Permanent Make-up Schwabing " suchen, haben Sie mit Beate Völkel die goldrichtige Expertin gefunden.Eine weitere Leistung ist die Behandlung von Kleanthous, welche mit effektiven Produkten vorgenommen wird. Die Sonostar-Matrix ist ein Ultraschallgerät, welches speziell für die Kosmetik hergestellt wurde. Dank des medizinischen Glaskopfs und der leistungsstarken LED-Technik, welche zudem hochintegrativ ist, erzeugt sie optimal abgestimmte Spektralfarben. Die modular programmierten Ultraschallwellen komplettieren die einzigartige Wirkungsweise des außergewöhnlichen Geräts.Die HydrocareH20-Technologie wird auch Aquabrasion genannt und gehört zu den modernsten und fortschrittlichsten Technologien für einen neuen Standard sowie mehr Komfort in der Microdermabrasions Anwendung. Durch das System werden hochaktive Wirkstoffe kombiniert, welche eine porentiefe Reinigung, einen gleichmäßigen Glow-Effekt sowie eine erfrischte und vitale Haut erreicht. Auch Verhornungen werden sanft gelöst, das System bietet eine Anti-Aging-Variante in seiner schönsten Form.Ein großer Schwerpunkt liegt jedoch auf der Permanent-Make-Up-Behandlung (https://www.kosmetik-im-lehel.de/). Bei dieser Methode verwendet die Kosmetikerin ausschließlich Pigmentierfarben, welche in Kooperation mit Kosmetikerin und Ärzten entwickelt wurden. Durch diese Technik bleiben keine Narben oder Farbveränderungen zurück, stattdessen genießen Sie maximale Hautverträglichkeit und Ihre individuelle Schönheit sowie Ihre Gesundheit stehen im Mittelpunkt.Die Vorteile der Behandlung von Beate Völkel sind, dass ausschließlich mineralische Pigmentierfarben ohne AZO-Farbstoffe sowie keinerlei Duft- oder Konservierungsstoffe enthalten sind. Durch das Permanent-Make-Up sparen Sie sich jede Menge Zeit, da Sie zu jeder Zeit geschminkt aussehen und sich nicht noch zusätzlich um Ihr Make-Up kümmern müssen. Das Permanent-Make-Up sorgt dafür, dass Ihr Make-Up nie mehr verwischt, egal ob beim Sport oder an heißen Sommertagen. Die Qualitätsanforderungen werden stets eingehalten, was Spezialistin für Permanent Make-up Beate Völkel zu Ihrer vertrauensvollen Riso-Partnerin macht.Beate Völkel ist seit über 20 Jahren als Kosmetikerin tätig. Alle Riso-Partner, also auch Beate Völkel durchlief eine intensive Ausbildung und musste Ihre Kenntnisse im Anschluss in einer Abschlussprüfung beweisen. Kontinuierliche Weiterbildung und hochwertiges Equipment stehen für die Kosmetikerin an erster Stelle. Denn Sie möchte Ihnen die beste Ausstrahlung verleihen, die Sie haben können, es geht schließlich um nichts Geringeres als Ihr Gesicht und Ihre individuelle Schönheit.Weitere Informationen, nicht nur zum Thema "Permanent Make-up Schwabing ", erhalten Sie auf der Webseite https://www.kosmetik-im-lehel.de/Pressekontakt:Beate VölkelTelefon: 089-21019999E-Mail: beate@kosmetik-im-lehel.deOriginal-Content von: Beate Völkel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156937/4958493