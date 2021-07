DJ MARKT-AUSBLICK/DAX vor neuen Rekorden - Superzyklus in nächster Runde

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten steht die Konsolidierung der vergangenen Wochen vor dem Ende. Die Chancen sind gut, dass der DAX in der kommenden Woche aus der Handelsspanne zwischen gut 15.400 und gut 15.800 nach oben ausbricht und eine neue Welle der Rekordjagd beginnt. Die Konsolidierung könnte also nun in eine klassische Sommerrally münden.

Zwar sind die Sommermonate für die Aktienmärkte tendenziell eher schwierig. Das gilt aber nicht für den Juli. Mit Blick auf die US-Börsen verweist Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest darauf, dass der Dow Jones Industrial im Juli im Schnitt 0,8 Prozent zugelegt hat, und zwar im Durchschnitt aller Jahre seit 1960. Und in Nachwahljahren ist der Juli einer der stärksten Börsenmonate überhaupt - mit einem durchschnittlichen Plus von 2,1 Prozent. Besonders stark ist dabei laut Rethfeld die erste Juli-Hälfte.

Commerzbank-Anlagestratege Andreas Hürkamp sieht als Katalysator für einen Ausbruch des DAX die näher rückende Berichtssaison. Erwartet wird im S&P-500-Index ein Gewinnanstieg um 60 Prozent und im paneuropäischen Stoxx-600-Index sogar von 90 Prozent. "Der Markt ist hinsichtlich der Gewinnentwicklung optimistisch, und das spricht für steigende Kurse im Vorfeld der Berichtssaison", sagt Hürkamp. Er erwartet deshalb kurzfristig einen DAX-Anstieg auf gut 16.000 Punkte.

Auf die mittlere Sicht ist Hürkamp allerdings eher skeptisch und rechnet mit einer Rückkehr der Volatilität. "Zum einen ist der Markt für die Berichtssaison bereits optimistisch", sagt er, zum anderen böten die Inflationserwartungen und die steigenden Einkaufspreise der Unternehmen mit den Lieferproblemen Anlässe zur Vorsicht.

DAX günstig bewertet - Aufschwung wird 2022 noch stärker

Doch das muss nicht so kommen. Für weiter steigende Kurse spricht neben dem günstigen monetären Umfeld auch die Bewertung. Die Gewinnschätzungen für dieses Jahr sind laut Hürkamp seit der Jahreswende von 878 auf 1.029 Index-Punkte gestiegen, das KGV für den DAX ist somit trotz steigender Kurse auf 15,1 von 15,6 gefallen.

Die Weltwirtschaft dürfte im kommenden Jahr um 4,5 Prozent wachsen nach 6 Prozent in diesem Jahr. In Deutschland dürfte sich der Aufschwung im nächsten Jahr sogar beschleunigen, auf 4,5 Prozent von 4 Prozent in diesem Jahr. Damit dürfte ein Gewinnanstieg um 10 Prozent im kommenden Jahr eine sehr verhaltene Schätzung sein. Dass wiederum heißt, dass der DAX mit einem KGV von 13,5 oder weniger gemessen am Zins- und Rendite-Umfeld geradezu günstig bewertet ist.

Damit bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung des Superzyklus, der bereits seit dem Tief der Finanzkrise läuft und von der Corona-Krise lediglich unterbrochen wurde. Dabei hat Europa kräftiges Nachholpotenzial: Während sich der Dow-Jones-Industrial-Index seit dem Tief der Finanzkrise mehr als verfünffacht hat, hat sich der vergleichbare Kurs-DAX ohne Dividenden noch nicht einmal verdreifacht.

Der Kurs-DAX ist gerade erst über die Hochs der vergangenen 21 Jahre bei gut 6.000 Punkten nach oben ausgebrochen. Das Kaufsignal ist damit aus technischer Sicht so enorm, dass 30 Prozent Plus gegenüber den bisherigen Hochs drin sein könnten, also Stände um 8.000. Für den normalen DAX ergibt das Ziele Richtung 18.000, gegebenenfalls eher mehr.

Geldpolitik kein Anlass für Skepsis

Störfeuer könnte allerdings daraus erwachsen, dass die US-Märkte bereits deutlich höher bewertet sind als der DAX. Die Geldpolitik ist dagegen kein Anlass zur Skepsis, denn für die Hausse bedrohliche Zinserhöhungen sind noch weit entfernt.

Die Delta-Variante des Corona-Virus wiederum wird zum Possenspiel: Während aus der Politik schon wieder Angst geschürt wird, nachdem unmittelbar zuvor noch über ein Ende der Maskenpflicht diskutiert wurde, warnt Kassenarzt-Chef Andreas Gassen vor einer "hysterischen" und in Teilen "unverantwortlichen" Debatte, da Geimpfte geschützt seien und die Delta-Variante nicht gefährlicher sei als die anderen Varianten. Nach neuesten Studien ist die Delta-Variante sogar ungefährlicher. Damit sollte sich der Schaden an den Märkten in Grenzen halten.

Am Montag könnte sich das Sommerloch so richtig entfalten, denn wegen des Unabhängigkeitfeiertags in den USA bleiben die Börsen dort geschlossen. In Deutschland steht dann der Sentix-Konjunkturindex im Blick, am Dienstag der Auftragseingang und der ZEW-Konjunkturindex. Am Mittwochabend könnte das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank für kurzfristige Impulse sorgen.

