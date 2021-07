Berlin (ots) - Kunst und Kultur nehmen eine wichtige Aufgabe bei der Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Fragen wahr. Dabei ist es eine gängige Methode, sich Wissen über Bücher intellektuell anzueignen und aufzuarbeiten. "Luxury Dreams" geht einen anderen Weg. Der Berliner Reiseveranstalter bietet mit seinen Reisen die Möglichkeit, künstlerische und kulturelle Kompetenzen authentisch und aus realen Perspektiven zu erwerben und darüber die Intensität der Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Themen zu erhöhen."Wer mehr weiß, sieht auch mehr", so Michael Kern, Inhaber und Visionär der modern ausgerichteten Lifestyle Company, "denn wer über Hintergründe und Details Bescheid weiß, kann noch genauer hinsehen und mehr verstehen."Im zwischenmenschlichen Dialog erworbenes Wissen im konkreten Lernumfeld führt zudem zur besseren Wahrnehmung verschiedener Standpunkte und letztlich zu fundierten, mehrfach evaluierten Erkenntnissen."Wir sehen einen großen Bedarf darin, dem Reisen einen Sinn zu geben." - so Michael Kern, Inhaber von "Luxury Dreams". "Dabei muss man gar nicht so weit reisen, denn mit unserer aktuellen Kunst & Kulturreihe bieten wir nationalen Künstlern die Möglichkeit, ihre Werke zu präsentieren und unseren Kunden eine Gelegenheit zum direkten Austausch."Aktuell bietet das Unternehmen exklusive und limitierte Meet & Greet - Reisen mit dem Hamburger Künstler Sascha Braunstein, ein Freigeist der modernen Kunst sowie Kritiker, der mit seinen außergewöhnlichen Objekten aus verschiedenen Materialien zum Hinschauen auffordert und Inspiration für Veränderungen gibt.Ähnliche Reisen sind auch weltweit zu den UNESCO-Weltkulturstätten, seltenen Sonderausstellungen oder privaten Kunstsammlungen möglich. Das persönliche Erlebnis mit arrangierten Begegnungen und maximaler Flexibilität auch außerhalb von vorgegebenen Öffnungszeiten steht bei diesen Reisen im Vordergrund. Aspekte, die in Zeiten der Pandemie für sicheres und verantwortungsbewusstes Reisen sprechen und darüber hinaus zu einem Abbau von Vorurteilen und Förderung von Toleranz führen.Schon große Schriftsteller und Denker haben für sich erkannt, sich auf Reisen zu bilden und sich inspirieren zu lassen. Nicht umsonst sagt Goethe: "die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen." [Briefzitat aus Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre, 1795/6, 5. Buch, 2.Kap.]Reisen ist damit mehr als eine individuelle Freizeitgestaltung. Sie trägt - wenn auch häufig nur in kleinen Schritten - zur gesellschaftlichen Offenheit und Veränderung bei. Inwiefern sich die Tourismusbranche auf diesen Wandel mit einer Vielfalt an entsprechenden Angeboten einlässt, bleibt spannend.LUXURY DREAMS ist eine Lifestyle Company für modernes Reisen mit persönlichem Concierge Service und begeistert Premium Kunden und Partner mit nachhaltigen Experiences ("WOW-Effekt"), exklusiven Benefits und individuellen Best-In-Class Service(s).Pressekontakt:Firmensitz/ Headquarters:Kurfürstendamm 195D - 10707 BerlinBesucheradresse / Flagship-Store:Ansbacher Str. 43 (U-Bhf. Wittenbergplatz)D - 10777 BerlinFON +49 30 21 96 5 69 - 0reservation@luxurydreams.dePresseanfragen richten Sie bitte an pr@luxurydreams.deOriginal-Content von: Luxury Dreams, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119884/4958611