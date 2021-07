Die Grossbank kündigt für die kommende Woche eine Auszahlung von insgesamt rund 750 Millionen Dollar an die Investoren an.Zürich - Die Anleger in die Greensill-Fonds der Credit Suisse erhalten weitere Gelder zurück. Die Grossbank kündigt für die kommende Woche eine Auszahlung von insgesamt rund 0,75 Milliarden Dollar an die Investoren an. Damit erhöhen sich die zurückgeführten Gelder aus der Liquidierung der Fonds auf insgesamt 5,6 Milliarden Dollar. Die Liquidität der vier mit Greensill Capital erstellten...

Den vollständigen Artikel lesen ...