Nürnberg (ots) - Pünktlich zum Beginn der Sommerferien in Deutschland startet die Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg (CTZ) unter dem Motto "Alles dreht sich um Dich - Erlebe Stadtglück-Momente in Nürnberg" eine crossmediale Kampagne. Dabei stehen besondere Tipps aus den Bereichen Kulinarik, Kultur und Outdoor im Fokus.Auf der neuen Landingpage tourismus.nuernberg.de/stadtglueck-momente/ inspiriert die CTZ mit besonderen Glücksmomenten, die gerade nach den Ereignissen der vergangenen eineinhalb Jahre für eine unbeschwerte Zeit in Nürnberg sorgen. So geht es bei den kulinarischen Stadtglück-Momenten um die Klassiker der lokalen Küche, aber auch um Highlights wie z. B. der Besuch in einem der ausgezeichneten Sterne-Restaurants. Bei den kulturellen Stadtglück-Momenten sorgen vor allem die kreativen neuen Formate, die durch die Herausforderungen der Corona-Auflagen entstanden sind, wie die Seebühne am Dutzendteich, die Sommerbühne des Staatstheaters oder der neue Musikspeicher, für neue Erlebnisse. Die aktiven Stadtglück-Momente zeigen Tipps für Rad- und Wandertouren sowie für entspannte Pausen in den grünen Oasen."Bereits im letzten Jahr konnten wir unter dem Hashtag Stadtglück eine positive Botschaft über die Destination Nürnberg transportieren. Dies möchten wir nachhaltig in diesem Jahr fortsetzen und Reisenden zeigen, dass eine entspannte Städtereise möglich ist ", sagt Yvonne Coulin, Geschäftsführerin der CTZ.Nürnbergs Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent Dr. Michael Fraas betont mit Blick auf den Neustart: "Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Nürnberg. Zudem steht ein gutes Gastgewerbe auch für ein Stück Lebensqualität - für Gäste sowie für die Nürnbergerinnen und Nürnberger. Deshalb arbeiten wir daran, den Wirtschaftsmotor Tourismus gemeinsam wieder anzuwerfen. Dies tun wir unter anderem mit den Mitteln des Tourismusfonds, guter Vernetzung und frischen Ideen. Lassen Sie sich von der neuen Kampagnenwebseite inspirieren und entdecken Sie neue Facetten, Quartiere und Veranstaltungen in Nürnberg!Crossmediale Vermarktung der KampagneIn der Vermarktung der Städtedestination Nürnberg liegt der Fokus in diesem Jahr auf der DACH-Region, da hier eine schnellere Erholung der Übernachtungszahlen zu erwarten ist. So werden großformatige Plakate in den Städten Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf und Stuttgart zum Start der jeweiligen Sommerferien für Nürnberg werben, ebenso wie Advertorials in Beilegern verschiedener Publikationen wie DIE WELT, Essen & Trinken und DIE ZEIT.Zur Generierung von Übernachtungen für Nürnberg, hat die CTZ in diesem Jahr bei den OTAs (Online Travel Agencies), Expedia und Urlaubsguru, Content-Kampagnen gebucht. Das neue Kampagnen-Video "Alles dreht sich um Dich" wird seit Ende Juni Internutzern im wichtigsten deutschen Quellmarkt für Nürnberg NRW, in den Städten Köln, Düsseldorf und Dortmund, zielgruppengenau ausgespielt. Um auch die junge Zielgruppe auf Instagram zu einer Reise zu inspirieren, arbeitet die CTZ wieder mit Bloggern und Influencern, wie z. B. Julia Reiterics von "Chic Choolee", zusammen.Weiterführende LinksLandingpage: https://tourismus.nuernberg.de/stadtglueck-momente/Kampagnen-Video: https://www.youtube.com/watch?v=keBNM_7Mdnw