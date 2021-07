Diese Frage stellen sich natürlich viele, da der Bitcoin zuletzt stark gefallen ist. Zum einen ist dann möglicherweise der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen oder nachzukaufen. Zum anderen ist derzeit aber so, dass der Crash vorausgesagt wurde. Ist es also wirklich sinnvoll, jetzt noch in den Bitcoin einzusteigen? Das möchten wir klären. Von Robert Steininger* Ist der Bitcoin am Ende? Erst vor wenigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...