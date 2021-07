DJ PTA-News: New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG: Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Lüneburg (pta026/02.07.2021/14:05) - Herr Horst Wrede, Lagermitarbeiter, Neu Wulmstorf, ist am 23.06.2021 als Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG wiedergewählt worden und tritt somit seine zweite Amtsperiode an. Herr Wrede gehört unserem Unternehmen seit dem 08.10.1984 an. Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen die Wahl von Herrn Wrede und freuen sich auf die Fortsetzung der vertrauensvollen Zusammenarbeit. Der Aufsichtsrat der NYH AG besteht somit wieder aus sechs Mitgliedern und ist damit komplett besetzt.

Lüneburg, 02. Juli 2021 New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG Der Vorstand Bernd Menzel

