Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr": Dieser Spruch hat in vielen Bereichen seine Gültigkeit. Sei es beim sich aneignen von Sportarten, Musikinstrumenten, Sprachen oder: einer soliden Finanzbildung. Ich selbst hätte mir gewünscht, im Gymnasium zumindest Grundlagenwissen in Sachen Geldanlage, Börse, Versicherungen und Steuern...

Den vollständigen Artikel lesen ...