Kampf der Giganten zwischen Amazon-Gründer Jeff Bezos und dem britischen Unternehmer Richard Branson: Es geht darum, wer von beiden zuerst ins Weltall fliegt. Blue Origin gegen Virgin Galactic, Jeff Bezos gegen Richard Branson: Zwei Milliardäre wollen mit ihren Raumfahrtprojekten in die Schwerelosigkeit gelangen - und das im Idealfall vor dem jeweils anderen. Im Mai 2021 hatte Jeff Bezos angekündigt, er werde mit seiner Rakete New Shepard am 20. Juli, dem Jahrestag der ersten Mondlandung, das erste Mal einen bemannten Flug ins All starten. Im selben ...

