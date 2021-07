Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - ETFs (Exchange Traded Funds) sind eine geeignete Anlageform für alle, die ihren Aufwand gering halten wollen, zeigt eine Online-Umfrage des Asset Managers VanEck.Für diese habe VanEck Ende 2020 über das Umfrageinstitut Nielsen in Deutschland, Italien und dem Vereinigten Königreich jeweils rund 500 Personen ab 20 Jahren befragt, die in Investmentfonds oder ETFs investieren würden. ...

