Weiden (www.fondscheck.de) - Nach dem Pandemie-Schock im Frühjahr 2020 haben die Notenbanken die Märkte mit Geld regelrecht geflutet, so die Experten von Robert Beer Investment.Das habe zu einer rasanten reinen Hoffnungsrally an den Aktienmärkten geführt. Im Herbst habe es dann eine kurze Konsolidierung gegeben, bevor mit der Impfstoffbekanntgabe die nächste Rally gestartet sei, die von einer fundierten Hoffnung auf eine Normalisierung der Wirtschaft getragen worden sei. Im ersten Halbjahr 2021 habe sich die Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten fortgesetzt. Diesmal sei die Bewegung nicht nur von Hoffnung, sondern von starken Einkaufsmanagerindices, Wirtschaftskennzahlen und Unternehmensdaten getragen worden. Begleitet werde der Aufschwung weiterhin von einer ultraleichten Geldpolitik und großen Konjunkturprogrammen der Regierungen. So hätten die großen Indices im ersten Halbjahr etwa 15% zugelegt. ...

