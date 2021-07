Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Mister Spex. Der Online-Optiker hatte heute sein Börsendebut. Der erste Kurs des Unternehmens betrug 25,38 Euro. Er lag damit leicht über dem Ausgabepreis von 25 Euro je Aktie. Bei den Verkäufen steht Nordex auf dem 2. Platz. Mit der überraschenden Kapitalerhöhung hatte Nordex den Markt am Mittwochabend geschockt. Die Aktie reagierte mit zweistelligen Verlusten und notierte auch am Freitag erneut tiefer. Diesmal ist der Grund, dass der MDAX-Titel ex-Kapitalmaßnahme gehandelt wird. Anleger bekommen dafür Bezugsrechte eingebucht.