Das Bundesfinanzministerium rechnet in der EU trotz Ablehnung durch mehrere Mitgliedsländer mit einer schnellen und gemeinsamen Umsetzung der internationalen Steuerreform. Außerdem könne davon ausgegangen werden, dass sich weitere Länder der Vereinbarung anschlössen, sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag in Berlin. Eine Regierungssprecherin...

Den vollständigen Artikel lesen ...