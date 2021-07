NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler nach einer tiefergehenden Präsentation des Managements zur ersten serienmäßigen Produktion elektrifizierter Lkw auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der neue Mercedes eActros werde vom 1. Oktober an in Wörth am Rhein hergestellt und zuerst in zwölf Ländern Europas auf den Markt gebracht, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Anschaffungskosten würden zugleich wohl dreimal so hoch sein wie für einen vergleichbaren Diesel-Lkw./ck/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2021 / 13:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2021 / 13:48 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

