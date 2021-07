Kanada verzeichnete im Mai ein überraschendes Außenhandelsdefizit - USD/CAD wird im negativen Bereich unter 1,2400 gehandelt - Kanada verzeichnete im Mai ein Defizit im internationalen Warenhandel in Höhe von 1,4 Mrd. C$, wie die von Statistics Canada am Freitag veröffentlichten Daten zeigen. Dieser Wert war schlechter als die Markterwartung eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...