Zuletzt kostete das EUR/CHF-Währungspaar 1,0940, nachdem es am Mittag noch bei 1,0950 bzw. am Morgen bei 1,0970 notiert hatte.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag an seine schwache Entwicklung der vergangenen Tage angeknüpft. Im Tief fiel die Gemeinschaftswährung auf 1,1808 US-Dollar. Das ist der niedrigste Stand seit Anfang April. Bis zum späten Nachmittag erholte sich der Euro jedoch etwas und stieg auf 1,1838 Dollar. Auch zum Franken hat der Euro am Freitag deutlich an Wert eingebüsst. Zuletzt kostete das EUR/

