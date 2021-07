Der britische Premierminister Boris Johnson sagte am Freitag, dass Impfstoffe gegen das Coronavirus eine entscheidende Rolle bei der Unterbrechung der Verbindung zwischen Infektion, Tod und schwerer Krankheit in Großbritannien gespielt haben, wie von Reuters berichtet. "Wir werden uns bei der Austragung von Fußballspielen an die wissenschaftlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...