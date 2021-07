DJ EMEA erlaubt J&J-Tochter Janssen Produktionshochlauf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMEA) hat das Hochfahren der Produktion in einem Werk von Janssen Biologics im niederländischen Leiden erlaubt, in dem Inhaltsstoffe für die Covid-19-Impfung der Muttergesellschaft Johnson & Johnson hergestellt werden. Die Genehmigung umfasse ein neues Gebäude, neue Anlagen und eine Änderungen zur Verbesserung der Produktionsprozesse. Damit könnte das Unternehmen seine Kapazität und Frequenz erhöhen. Der Standort werde die weitere Versorgung mit dem Impfstoff in der Europäischen Union unterstützen. Janssen Vaccine ist der bislang einzige zugelassen Impfstoff, bei dem eine Injektion ausreicht, um einen wirksamen Schutz gegen das Coronavirus aufzubauen.

