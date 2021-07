Börse Gewinne nach robusten US-Jobdaten Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag in einem freundlichen Umfeld mit Gewinnen ins Wochenende verabschiedet. weiterlesen -Anzeige- Empfehlung Smart-Hebel-Trading-Dienst Die Nr. 1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen Rohstoffe Ölpreise geben leicht nach Die Ölpreise sind am Freitag etwas gesunken. Kurz vor dem Wochenende zeigte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...