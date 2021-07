Tesla hat in den vergangenen drei Monaten insgesamt 201.250 Elektroautos ausgeliefert - Rekord. Analysten hatten aber noch etwas mehr erwartet. An der Börse gab es nur ein Strohfeuerwerk. Im Auftaktquartal 2021 hatte Tesla knapp 185.000 Elektroautos und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Dieser ist im abgelaufenen zweiten Quartal schon wieder passé. In den Monaten April bis Juni hat der kalifornische Autobauer nach eigenen Angaben 201.250 Elektroautos ausgeliefert. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal 2020 standen bei Tesla 90.650 Auslieferungen zu Buche. Tesla: ...

