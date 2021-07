Forschenden des Fraunhofer SIT ist es gelungen, Bluetooth-Schlösser des US-Herstellers Tapplock zu knacken - mit Kartoffelchipsdosen und zwei Raspberry Pi. Zwei gravierende Sicherheitslücken in den Bluetooth-Schlössern Tapplock One und Tapplock One Plus haben Forschende des Fraunhofer-Instituts für Sichere Informationstechnologie (Fraunhofer SIT) aufgedeckt und ausgenutzt. Dazu genügte ihnen eine selbstgebastelte Richtfunkantenne aus Kartoffelchipsdosen und zwei handelsübliche Raspberry Pi. Tapplock One: Sicherheitslücke noch offen Der über die ...

